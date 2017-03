Plus d'infos sur le concert Cali, Seul En Scène à Aubevoye

Placement libre

Ce spectacle "Seul en scène" promet un rendez-vous unique et intime avec l'artiste. Avec un coeur chargé "à bloc", Cali sait mieux que personne viser dans le mille de nos émotions. "Raconter une vie; Désosser des chansons, peut-être connues, ou plus confidentielles et puis d'autres chansons, encore, plein d'autres, des nouvelles, qui arrivent, offertes pour la premières fois. Raconter, se raconter, seul, voilà l'histoire en fait tout se résume au désir de vivre à jamais" Cali