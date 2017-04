Plus d'infos sur l'exposition Billet Couplé Musée Des Impressionnismes Giverny + Musée Vernon

Avec des thématiques différentes, le musée des impressionnismes Giverny et le musée de Vernon vous invitent, au travers de chefs-d'oeuvre originaux, à découvrir l'histoire de l'impressionnisme et ses grands maîtres. Vous n'aurez qu'à traverser la Seine et parcourir quelques km pour admirer les plus beaux moments de ce grand courant de la peinture.

IMPORTANT

Fermeture du musée des impressionnismes du 3 au 13 juillet 2017 inclus (pour changement d'exposition).

Fermeture du musée de Vernon : 1er mai - 14 juillet - 15 août - 1er novembre - du 27 juin au 1er juillet inclus

Gratuit le 1er dimanche du mois pour les individuels.