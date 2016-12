Plus d'infos sur l'exposition Retour en Enfance à Le Bec Hellouin

A l'occasion de Noel, Michèle Kaus revient à la Galerie d'Hellouin avec deux nouveaux thèmes emblématiques de son travail.

Cette artiste professionnelle et figurant à la côte Akoun, est captivée par le travail au couteau et les généreuses palettes de couleurs. Ses toiles, sont épaisses, colorées et avec du relief.

Site web : http://www.lamaisondhellouin.com