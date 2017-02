Plus d'infos sur le spectacle Les Colocataires à Aubevoye

Placement libre

Depuis 6 ans, "Les Colocataires" en virtuoses de la scène inventent avec brio des situations cocasses, improbable ou simplement véridiques, au sein de leur colocation. Les relations s enouent, le sphychologies s'affrontent, les répliques font mouche et les rires fusent. Souvent pris à parti, le public participe activement à leurs impros et leur met de sérieux bâtons dans les roues. Après plus de 100 représentations à la comédie de Paris et au Théâtre Trévise, Les Colocataires décident de partir sur les routes de province. Chaque soir, nos colocataires se retrouvent à 4 pour se mettre en danger et improviser avec beaucoup de joie et d'humour sur des thèmes donnés par le public. Ils sont beaux, drôles et compléments fous! Un spectacle qui rend heureux, tout simplement. Venez rencontrer ces 4 improvisateurs survoltés: *Delphine, la belle psychorigide qui se prend pour "Beyoncé" *Yoann, l'attachant fan gay de "Lara Fabian" *Coralie, l'intello frapadingue *Matthias, le bobo fou au rire communicatif