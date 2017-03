Plus d'infos sur le spectacle Aneckxander à Val de Reuil

Alexander Vantournhout et Bauke Lievens

Mardi 21 mars à 20h

A partir de 16 ans

Durée : 1h00

ANECKXANDER est un solo épuré. Une nuque à rallonge, un surnom qui lui colle à la peau, quelques objets choisis avec soin et trois variations d'un morceau de piano d'Arvo Pärt. Alexander se tort, se teste, cherche violemment la limite, interroge la nôtre dans sa nudité sculpturale et crue. Tel un Pierrot au regard doux voulant rompre le silence, il recommence des gestes dont on ne sait plus s'ils tiennent de l'acrobatie ou du sacrifice. Normal ? Anormal ? Un phénomène !

C'est la deuxième fois que nous vous proposons de suivre le travail de cet artiste singulier : circassien (spécialiste de la roue Cyr), danseur et chorégraphe issu de la prestigieuse école PARTS d'Anne Teresa De Keersmaeker. Alexander Vantournhout est libre et le montre dans chacune de ses pièces, sans concession. Son champ d'expérience est son corps : un drôle de corps aux membres qui semblent disproportionnés. Le résultat est un autoportrait cru dans lequel le corps à la fois se dénude et tente d'échapper au regard de ceux qui le regardent.

Dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie, proposé par la plateforme 2 Pôles cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg - Cirque-Théâtre d'Elbeuf

Réservez vos places de theatre pour : ANECKXANDER - THEATRE DE L'ARSENAL - VAL DE REUIL

Le prix des places est : 16.80 ?

Date : mardi 21 mars 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour ANECKXANDER ainsi que du plan de salle interactif pour choisir vos places dans le lieu : THEATRE DE L'ARSENAL - VAL DE REUIL.