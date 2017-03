Plus d'infos sur le spectacle Beauty Remained... à Val de Reuil

Robyn Orlin / Move Into Dance Mophatong

Mercredi 15 mars à 20h

Spectacle en anglais

Durée : 1h15

Robyn Orlin, chorégraphe sud-africaine, s'entoure des superbes danseurs de Moving Into Dance Mophatong, pour un hymne à la beauté africaine, excentrique et inventive. Sans rien nier de la violence à Johannesburg, le spectacle mélange des histoires de serpents et de plumes, de bouteilles en plastique et de tutus déglingués, fruits de recyclage et d'une créativité débordante. Entre joutes vocales, vidéos et interventions surprises du public, la beauté ne cesse de surgir. Touchant et hilarant, Beauty... dresse le portrait intime d'une ville et de ses habitants.

Robyn Orlin, citoyenne du monde née en Afrique du Sud, forte d'une inventivité sans limite, n'a pas son pareil pour combiner un art de la scène décapant avec un regard poético-caustique sur la réalité sociale. Surnommée « l'irritation permanente », la chorégraphe pose souvent son regard là où le bât blesse : elle a évoqué le fléau du Sida ou a rendu hommage à Sarah Baartman, Vénus noire exposée comme un phénomène de foire aux Européens du XIXe siècle.

Date : mercredi 15 mars 2017

