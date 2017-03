Plus d'infos sur le spectacle Cite à Val de Reuil

L'Arsenal présente ce spectacle

Après le succés de Fragile, la saison dernière, la compagnie Le Clan des Songes revient au Théâtre de l'Arsenal avec Cité, un spectacle poétique sur le thème de la ville, évoquant les déambulations d'un personnage dans l'univers urbain. Dans la cité qui lui parait immense, ce petit humain solitaire est fasciné par la liberté du soleil qui suit son cours là-haut et, échappant à toute contrainte, semble narguer les blocs géométriques enracinés au sol. Dans ce vaste espace, les lumières, les formes et les couleurs perdent toute consistance réelle et se transforment en matière pour les vagabondages de la pensée. La ville est ici suggérée par un décor non réaliste, inspiré par l'univers de la peinture d'Evsa Model, ancienne emigrée russe d'extrême-orient, peintre new-yorkais contemporain, dont les oeuvres sont des grands aplats de couleurs vives et de formes géométriques.PMR : 02 32 40 70 40